Врач рассказал о новой разновидности коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Новая мутация коронавируса, которая сформировалась почти через две недели после Нового года, объединяет в себе отличительные черты "Омикрона" и "Дельты". Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

При этом, по словам специалиста, считать новую разновидность инфекции неким смешанным вариантом двух штаммов нельзя.

"Вирусы не могут объединяться, поэтому называть новый вариант "Дельтакроном" не совсем верно. Мутации в частице вируса происходят последовательно, так же последовательно новые штаммы выходят на сцену", – сказал Жемчугов.

Он отметил, что в новом штамме не было обнаружено опасных участков "индийского" варианта коронавируса. По словам Жемчугова, для победы над пандемией необходимо развитие амбулаторного лечения COVID-19, поскольку оно позволит снять нагрузку с системы здравоохранения.

"Задача вируса, как и любого живого организма, – размножиться и распространиться по миру как можно шире, не убивая переносчиков, поскольку смерть зараженного организма влечет за собой и смерть вируса. Это нормальный процесс, насколько он будет тяжелым, покажет время", – добавил специалист.

Ранее ученые выявили связь между ожирением и затяжным коронавирусом. Исследователи провели эксперимент, в ходе которого сравнили жировую ткань людей с большим лишним весом, которые не болели COVID-19, с образцами пациентов с ожирением, умерших от коронавируса. У последних в легких, сердце, почках, а также в висцеральной и подкожной жировой клетчатке был обнаружен SARS-CoV-2.

