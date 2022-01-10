В России выявили 15 830 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 15 830 новых случаев коронавируса. В 2 238 из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб.

На Москву пришлось 2 778 случаев коронавируса, на Санкт-Петербург – 1 419, на Московскую область – 1 197, на Свердловскую область – 371, на Ростовскую область – 355, на Краснодарский край – 310, на Пермский край – 304, на Алтайский край – 285, на Челябинскую область – 275, на Иркутскую область – 258, на Кемеровскую область – 253, на Приморский край – 240, на Красноярский край – 235, на Хабаровский край – 230.

С начала пандемии в России зарегистрировано 10 666 679 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован на Чукотке, в Республике Тыва, Ненецком автономном округе и Калмыкии.

За последние сутки в РФ от последствий COVID-19 умер 741 человек, за весь период пандемии скончались 316 904 человека. За минувшие 24 часа выздоровели 19 890 человек, за все время – 9 706 802.

Ранее ученые из Института сердца в США выявили опасное свойство антител, возникающих у переболевших коронавирусом людей. Выяснилось, что они способны по ошибке атаковать здоровые клетки органов и тканей организма.

