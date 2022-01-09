Ученые признали опасными антитела после перенесенного коронавируса

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Возникающие у переболевших коронавирусом людей антитела способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. Об этом заявили ученые из Института сердца в США. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Translational Medicine.

По словам исследователей, повышенный уровень антител, которые могут работать неправильно, наблюдается через несколько месяцев после того, как человек выздоровел от COVID-19.

В частности, у 177 медицинских работников, перенесших коронавирусную инфекцию до появления вакцин, в течение шести месяцев выявляли стойкие антитела, способные вызывать хронические воспаления, а также повреждения нервной системы, суставов и кожи.

Ранее эксперты Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова и лабораторной службы "Хеликс" провели исследование и выяснили, что быстрее всего уровень антител к коронавирусу снижается у молодых мужчин, а лучше и дольше держится у пожилых людей.

Специалисты наблюдали за изменением уровня специфических антител (IgG) у людей, переболевших COVID-19 различной степени тяжести, в частности в бессимптомной форме. В ходе исследования ученые выяснили, что при легких формах болезни динамика выработки антител зависит от пола и возраста.