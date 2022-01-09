Ученые признали опасными антитела после перенесенного коронавируса

Фото: depositphotos/dragana.stock@gmail.com
Возникающие у переболевших коронавирусом людей антитела способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. Об этом заявили ученые из Института сердца в США. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Translational Medicine.
По словам исследователей, повышенный уровень антител, которые могут работать неправильно, наблюдается через несколько месяцев после того, как человек выздоровел от COVID-19.
В частности, у 177 медицинских работников, перенесших коронавирусную инфекцию до появления вакцин, в течение шести месяцев выявляли стойкие антитела, способные вызывать хронические воспаления, а также повреждения нервной системы, суставов и кожи.
Ранее эксперты Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова и лабораторной службы "Хеликс" провели исследование и выяснили, что быстрее всего уровень антител к коронавирусу снижается у молодых мужчин, а лучше и дольше держится у пожилых людей.
Специалисты наблюдали за изменением уровня специфических антител (IgG) у людей, переболевших COVID-19 различной степени тяжести, в частности в бессимптомной форме. В ходе исследования ученые выяснили, что при легких формах болезни динамика выработки антител зависит от пола и возраста.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: