Эксперты рассказали, у кого антитела к COVID-19 держатся дольше всего

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Киселев

Эксперты Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова и лабораторной службы "Хеликс" провели исследование и выяснили, что быстрее всего уровень антител к коронавирусу снижается у молодых мужчин, а лучше и дольше держится у пожилых людей, сообщает "Коммерсант".

Уточняется, что специалисты наблюдали за изменением уровня специфических антител (IgG) у людей, переболевших COVID-19 различной степени тяжести, в частности в бессимптомной форме. Так, участников эксперимента разделили на три группы по возрасту согласно классификации ВОЗ: молодые люди (от 18 до 44 лет), люди среднего возраста (45–59 лет) и пожилые (60–70 лет). При этом все они до того не болели COVID-19, не были привиты, не имеют иммунодефицитных, аутоиммунных и онкологических заболеваний.

В ходе исследования ученые выяснили, что при легких формах болезни динамика выработки антител зависит от пола и возраста. Так, у женщин фиксируется нарастание концентрации антител к 180 суткам от начала заболевания, а у представителей мужского пола, особенно у молодых, наоборот, начиная с 90-х суток есть вероятность снижения уровня иммуноглобулинов.

У переболевших в среднетяжелой и тяжелой формах пол не влияет на выработку антител, но у пожилых людей был замечен более высокий уровень иммуноглобулинов по сравнению с молодыми.

Отмечается, что к концу эксперимента у мужчин до 44 лет было около 40–50 относительных единиц антител класса G (по классификации компании DiaSorin), в старшей возрастной группе – примерно 70. У молодых женщин было около 60–70, у женщин старшего возраста – почти 120 единиц. В группе госпитализированных значения начинались со 120 относительных единиц, достигая 170 на пике определения концентрации иммуноглобулинов G в промежутке 60–90 суток, и снижались позже к 70–120 отметкам.

Кроме того, специалисты выяснили, что ожирение, нарастание С-реактивного белка, количество дней лихорадки и кислородотерапии также приводят к более высокой выработке антител. Также было установлено, что использование гормональной противовоспалительной терапии (глюкокортикоидов) в лечении среднетяжелых и тяжелых форм коронавируса тоже помогает увеличению уровня антител.

По мнению медицинского директора лабораторной службы "Хеликс" Дмитрия Денисова, у пожилых людей антитела держатся лучше и дольше в связи с тем, что они в течение жизни достаточно часто встречались с вызовами.

В свою очередь, начальник Первой кафедры и клиники (терапии усовершенствования врачей) имени академика Н. С. Молчанова, главный исследователь проекта Владимир Салухов добавил, что все больше данных, в том числе экспериментальные, показывают, что тестостерон может подавлять выработку антител.

"В клинических исследованиях описана более низкая продукция IgG при вакцинации против гриппа у мужчин, особенно у мужчин с высоким уровнем тестостерона во время иммунизации. Поэтому именно молодые мужчины характеризовались самой низкой продукцией иммуноглобулинов", – поясняет специалист.

Ранее ведущий научный сотрудник института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил о снижении эффективности нейтрализующих антител к штамму "Омикрон". Он уточнил, что эффективность защитного механизма снизилась в 40 раз у привитых западными вакцинами, для препарата Pfizer – в 25 раз. Однако результативность нейтрализующих антител зависит и от времени с момента вакцинации или болезни.

