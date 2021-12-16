Эксперт заявил о снижении эффективности нейтрализующих антител к штамму "Омикрон"

Фото: depositphotos/Ugreen
Снижение эффективности действия нейтрализующих антител на клетки штамма коронавируса "Омикрон" вызывает тревогу, заявил радио КП ведущий научный сотрудник института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Он уточнил, что эффективность защитного механизма снизилась в 40 раз у привитых западными вакцинами, для препарата Pfizer – в 25 раз. Однако результативность нейтрализующих антител зависит и от времени с момента вакцинации или болезни.
"Через две недели будет ясна более полная картина по тяжести заболевания, и высоки шансы, что у переболевших и вакцинированных есть защита от нового штамма. Сейчас важно привить непривитых людей и пройти ревакцинацию тем, у кого подошел срок", – отметил Чепурнов.
При этом, по словам профессора, число случаев заражения "Омикроном" в Великобритании увеличилось вдвое за 2,5 дня. До этого такое увеличение фиксировалось почти за 4 дня. В связи с этим Чепурнов предположил, что "Омикрон" может быстро вытеснить "Дельту".
Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
"Омикрон" удваивает случаи заражения каждые два-три дня – ВОЗ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: