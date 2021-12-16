Эксперт заявил о снижении эффективности нейтрализующих антител к штамму "Омикрон"

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Снижение эффективности действия нейтрализующих антител на клетки штамма коронавируса "Омикрон" вызывает тревогу, заявил радио КП ведущий научный сотрудник института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Он уточнил, что эффективность защитного механизма снизилась в 40 раз у привитых западными вакцинами, для препарата Pfizer – в 25 раз. Однако результативность нейтрализующих антител зависит и от времени с момента вакцинации или болезни.

"Через две недели будет ясна более полная картина по тяжести заболевания, и высоки шансы, что у переболевших и вакцинированных есть защита от нового штамма. Сейчас важно привить непривитых людей и пройти ревакцинацию тем, у кого подошел срок", – отметил Чепурнов.

При этом, по словам профессора, число случаев заражения "Омикроном" в Великобритании увеличилось вдвое за 2,5 дня. До этого такое увеличение фиксировалось почти за 4 дня. В связи с этим Чепурнов предположил, что "Омикрон" может быстро вытеснить "Дельту".

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

