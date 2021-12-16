Иммунолог рассказал, когда ждать взрывного роста заражения "Омикроном" в Москве

Число случаев заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса удваивается каждые 2–3 дня, заявили во Всемирной организации здравоохранения. В России уже зарегистрировано 25 случаев инфицирования новым штаммом, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Расскажем, какие свойства "Омикрона" настораживают специалистов и как от него можно защититься.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Откуда он взялся?

Штамм коронавируса B.1.1.529, который ВОЗ впоследствии назвала "Омикроном", начал стремительно распространяться в ЮАР в середине ноября. По этой причине все возвращающиеся из страны россияне вынуждены отправляться на карантин. Однако, по словам Татьяны Голиковой, "Омикрон" уже начал распространяться по территории России. Избежать этого процесса невозможно, добавила она.





Татьяна Голикова вице-премьер РФ На сегодня он ("Омикрон"-штамм. – Прим.ред.) выявлен у 25 человек, в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Вирусолог Петр Чумаков предположил, что "Омикрон", возможно, имеет лабораторное происхождение и был создан специально для того, чтобы пандемия закончилась. По мнению ведущего научного сотрудника МГУ имени Ломоносова, вирусолога Максима Скулачева, появление нового штамма произошло естественным образом.

"В условиях огромного количества инфицированных и небольшой доли вакцинированных людей в Африке появился устойчивый штамм, в котором мы видим многие мутации от предыдущих штаммов и некоторые новые. Похоже, он эволюционировал в условиях, когда ему было важно уходить от иммунного ответа, полученного при заражении предыдущими вариантами коронавируса и вакцинации", – рассказал Скулачев "Москве 24".

Профессор Сколтеха Георгий Базыкин предположил, что "Омикрон" зародился в пациенте с подавленным иммунитетом, который долго болел коронавирусом.



Фото: Агентство "Москва"/Гришкин Денис

Чем опасен новый штамм?

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, один инфицированный штаммом "Омикрон" способен заразить трех и более человек. Для сравнения, у предыдущего варианта инфекции "Дельта" этот показатель равен 0,8, подчеркнула она.

О высокой скорости распространения "Омикрона" говорят и в ВОЗ. По словам спецпосланника организации по борьбе с COVID-19 Дэвида Наборро, число случаев заражения новым штаммом удваивается каждые 2–3 дня. По его словам, с такой скоростью обстановка с ковидом в мире через неделю ухудшится в 8 раз, а через две недели – в 40 раз. Все это приведет к пиковой нагрузке на здравоохранение, что в перспективе грозит увеличением количества смертельных случаев, высказал опасения Наборро.

По мнению специалистов медицинского факультета LKS Гонконгского университета, высокая скорость распространения "Омикрона" связана с его способностью быстрее размножаться в бронхах. По данным ученых, у нового штамма этот показатель в 70 раз выше по сравнению с "Дельтой".

С учетом более высокой заразности "Омикрона" врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Москвой 24 спрогнозировал взрывной рост случаев заболевания коронавирусом в столице.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Думаю, уже к концу декабря "Омикрон" будет достаточно широко в Москве распространен в связи с праздниками. Я бы сказал, будет взрывной характер распространения. Либо на праздниках, либо перед праздниками.

"Потому что сейчас начнется беготня по магазинам, все надо купить, со всеми повидаться, детей на утренники привести, какие-то мероприятия в детских садах. Это все равно приведет к тому, что перемешивание людей будет очень сильное", – говорит аллерголог-иммунолог.

Специалист отметил, что новый штамм будет активно передаваться через детей.

"Они же вообще не привиты и болеют даже "Омикроном". Они болеют относительно легче взрослых, хотя вообще коронавирус у детей тяжелее протекает, чем обычная ОРВИ. Поэтому эти каналы передачи остаются", – предупреждает эксперт.

Кроме того, замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов не исключил возможности заразиться штаммами "Омикрон" и "Дельта" одновременно.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Как защититься от "Омикрона"?

На фоне распространения нового штамма премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому Россия полностью закрыла въезд из девяти африканских стран и Гонконга. Для обнаружения "Омикрона" уже создана новая тест-система, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее работу проверяют в ЮАР, добавила она.

Также специалисты тестируют эффективность российских вакцин против штамма "Омикрон", рассказал 13 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, этот процесс займет до трех недель. При этом в Центре имени Гамалеи разработали модификацию вакцины "Спутник V" против штамма "Омикрон". Директор учреждения Александр Гинцбург отметил, что она проходит первый этап клинических испытаний.

Вакцинация остается единственным способом защититься от тяжелой формы заболевания, подчеркнул врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Даже при "Омикроне" мы видим, что вакцинированные болеют не тяжело, в легкой форме, вакцина предохраняет от смерти. Мы это видим по всем штаммам, что привитые практически не погибают от коронавируса", – говорит эксперт.

Для защиты от нового штамма количество антител в организме должно быть на уровне минимум 300 Bau/мл, подчеркнул в беседе с Москвой 24 иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Он отметил, что бесконечно повышать этот показатель не стоит, но держать его на высоком уровне необходимо.



Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья

Почему "Омикрона" не боятся?

Во Всемирной организации здравоохранения 12 декабря заявили, что, несмотря на вероятное снижение эффективности вакцин против "Омикрона", в большинстве выявленных случаев заболевание протекает бессимптомно либо в легкой и средней форме. Таким образом, этот штамм может быть менее опасным по сравнению с "Дельтой", считают в организации.

Такой же точки зрения придерживается и вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

"Омикрон" менее болезнетворный, он дает более мягкое течение, даже у больных, которые не вакцинированы, в целом протекает более мягко. Потому что этот штамм прошел определенную аттенюацию (ослабление вируса)", – рассуждает специалист.

Чумаков добавил, что одновременно с ростом числа инфицированных "Омикроном" постепенно будет наблюдаться снижение тяжести заболевания.

Однако замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов назвал заявления о более легком течении нового штамма безответственными.





Денис Логунов заместитель директора Центра имени Гамалеи Клиника у иммунных людей с "Омикроном" крайне смазанная, она есть, но минимальна. То есть у иммунных людей по-настоящему он может течь в легкой форме. Но безответственно заявлять, что это "легкий" штамм, потому что у нас есть иммуносупрессорная часть популяции, у нас есть пожилая часть популяции, у нас есть непереболевшие люди. И говорить, что штамм "Омикрон" в их отношении будет легко протекать, абсолютно безответственно.

Максим Скулачев отметил, что на сегодняшний день мнения о более легком течении "Омикрона" основаны на отдельных сообщениях от врачей из Южной Африки. Поэтому однозначных доказательств по этим свойствам нового штамма нет, подчеркнул вирусолог.

