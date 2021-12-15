Вирусолог указал на противоречия в версии о лабораторном происхождении "Омикрона"

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Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 отметил, что версии об искусственном создании штамма "Омикрон" противоречат техническим возможностям современной науки и здравому смыслу.

Ранее вирусолог Петр Чумаков выдвинул гипотезу о лабораторном происхождении "Омикрон"-штамма коронавируса. По его предположению, новый вариант инфекции могли создать англичане для того, чтобы закончить пандемию. Для этого "Омикрон" намеренно сделали суперослабленным, считает вирусолог.

По словам Скулачева, версия Чумакова предполагает, что свойства вируса были изменены направленно, "на заказ", с помощью генной инженерии. Современная вирусология еще не достигла такого уровня, чтобы точечными мутациями изменить патогенность вируса, оставив его жизнеспособным и заразным, подчеркнул он.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Эта версия предполагает, что некие вирусологи с помощью генной инженерии намеренно внесли мутации в коронавирус, чтобы его ослабить. Как это сделать, вирусологической науке неизвестно. И чтобы при этом получился очень заразный вариант, который хорошо распространялся и зачем-то обходил вакцинную защиту. Непонятно, почему тогда вирус не лишили этих свойств.

"Поэтому версия не бьется ни с техническими возможностями современной генной инженерии и вирусологии, ни со здравым смыслом", – добавил эксперт.

Если бы вирус могли ослабить искусственно, его бы адаптировали к действующим вакцинам, указывает Скулачев. Трансформацию "Омикрона" он связывает с естественными причинами.

"В условиях огромного количества инфицированных и небольшой доли вакцинированных людей в Африке появился устойчивый штамм, в котором мы видим многие мутации от предыдущих штаммов и некоторые новые. Похоже, он эволюционировал в условиях, когда ему было важно уходить от иммунного ответа, полученного при заражении предыдущими вариантами коронавируса и вакцинации", – объясняет вирусолог.

Скулачев напомнил, что на сегодняшний день нет однозначных доказательств, что "Омикрон" сопровождается более легким течением болезни.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Это отдельные сообщения от врачей из Южной Африки. Если бы это было так, то замечательно. Тогда даже неважно, откуда этот вариант появился. Все люди легко переболеют, появится иммунитет, и пандемия закончится. Но пока такое развитие событий не подтверждается никакой серьезной информацией.

При этом Скулачев подчеркнул, что вирус может ослабнуть естественным путем. По его словам, эволюция инфекции направлена на повышение ее заразности, а не на тяжесть течения болезни.

"Легкие варианты коронавируса будут иметь некое преимущество в распространении. В этом случае никто не будет особо заморачиваться с соблюдением ограничительных мер. Логика, что можно ждать ослабления вируса, имеет право на существование. Но насколько быстро это произойдет, через полгода или 50 лет, рассчитать нельзя", – резюмировал Скулачев.

Ранее специалисты назвали два необычных симптома заражения штаммом "Омикрон". По словам экспертов, у человека наблюдаются боли в пояснице и першение в горле.

