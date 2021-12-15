Эксперты назвали два неожиданных симптома "Омикрон"-штамма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

При "Омикрон"-штамме коронавируса у пациентов наблюдаются боли в пояснице и першение в горле. Об этом заявил исполнительный директор крупнейшего частного страховщика в ЮАР Discovery Health доктор Райан Ноах The Telegraph.

Кроме того, по его словам, зараженные "Омикроном" на 23% реже попадают в больницы по сравнению с заболевшими "Дельта"-штаммом.

"Несколько уровней иммунитета, приобретенного как в результате инфекции, так и вакцинации, вероятно, сыграли значительную роль в изменении тяжести заболевания", – говорится в сообщении.

Ранее главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения России Владимир Чуланов заявил, что штамм "Омикрон" с достаточно высокой вероятностью через некоторое время вытеснит "Дельта"-штамм. Он уточнил, что новая мутация COVID-19 распространяется в 2–4 раза быстрее "Дельта"-штамма.

В России выявлено 10 103 160 случаев коронавируса. За весь период умер 292 891 человек, выздоровели 8 839 633.

