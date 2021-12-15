В Минздраве РФ сообщили о вытеснении "Дельта"-штамма "Омикроном" через некоторое время

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Штамм "Омикрон" с достаточно высокой вероятностью через некоторое время вытеснит "Дельта"-штамм. Об этом сообщил главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения России Владимир Чуланов в эфире Первого канала.

Он уточнил, что новая мутация COVID-19 распространяется в 2–4 раза быстрее "Дельта"-штамма.

"Если у штамма есть преимущество распространения, а у "Омикрона" оно точно есть – в 2–4 раза он лучше распространяется, чем "Дельта", – то однозначно через какое-то время он вытеснит "Дельту", это очень высокая вероятность", – пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что штаммы коронавируса "Дельта" и "Омикрон" могут сосуществовать в одном организме, это делает возможным одновременное заражение сразу двумя разновидностями инфекции.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

