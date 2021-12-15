Иммунолог допустил рост нагрузки на систему здравоохранения из-за "Омикрон"-штамма

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Новый штамм коронавируса "Омикрон" способен привести к значительному росту нагрузки на систему здравоохранения. Такое предположение высказал врач-иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ БИО" Николай Крючков в интервью ТАСС.

Специалист считает, что имеющаяся информация об "Омикроне" позволяет говорить о необходимости повышенного внимания к общественному здоровью и организации медицинской помощи.

"Это значит, что перегрузки системы здравоохранения на новых омикрон-волнах очередных будут значительно тяжелее, даже чем таковые при "Дельте", – заявил Крючков.

По его словам, риск повышенной нагрузки существует из-за высокой заразности нового штамма, а также его способности обходить специфический иммунитет.

"Если это будет чуть по-другому, <...> то все равно перегрузки не исключаются, поскольку одномоментно заражаться будет гораздо больше людей", – добавил Крючков.

Ранее вирусолог Петр Чумаков допустил, что "Омикрон" может быть предвестником конца пандемии.

По мнению эксперта, в ближайшее время будет наблюдаться рост числа инфицированных новым штаммом. При этом тяжесть заболевания будет постепенно снижаться.

Согласно последним данным, "Омикрон" выявили в 63 странах мира, в том числе в России. В частности, данный штамм обнаружили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР.