Иммунолог допустил рост нагрузки на систему здравоохранения из-за "Омикрон"-штамма

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Новый штамм коронавируса "Омикрон" способен привести к значительному росту нагрузки на систему здравоохранения. Такое предположение высказал врач-иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ БИО" Николай Крючков в интервью ТАСС.
Специалист считает, что имеющаяся информация об "Омикроне" позволяет говорить о необходимости повышенного внимания к общественному здоровью и организации медицинской помощи.
"Это значит, что перегрузки системы здравоохранения на новых омикрон-волнах очередных будут значительно тяжелее, даже чем таковые при "Дельте", – заявил Крючков.
По его словам, риск повышенной нагрузки существует из-за высокой заразности нового штамма, а также его способности обходить специфический иммунитет.
"Если это будет чуть по-другому, <...> то все равно перегрузки не исключаются, поскольку одномоментно заражаться будет гораздо больше людей", – добавил Крючков.
Ранее вирусолог Петр Чумаков допустил, что "Омикрон" может быть предвестником конца пандемии.
По мнению эксперта, в ближайшее время будет наблюдаться рост числа инфицированных новым штаммом. При этом тяжесть заболевания будет постепенно снижаться.
Согласно последним данным, "Омикрон" выявили в 63 странах мира, в том числе в России. В частности, данный штамм обнаружили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР.
"Омикрон" подтвержден у 16 человек, вернувшихся в РФ из ЮАР
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