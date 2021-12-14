Вирусолог назвал штамм "Омикрон" предвестником конца пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Новый штамм коронавируса "Омикрон" может быть предвестником конца пандемии, заявил в эфире телеканала "Россия 24" вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.
"Омикрон" менее болезнетворный, он дает более мягкое течение, даже у больных, которые не вакцинированы, в целом, протекает более мягко. Потому что этот штамм прошел определенную аттенуацию (ослабление вируса)", – пояснил эксперт.
По словам Чумакова, в ближайшее время будет наблюдаться рост числа инфицированных "Омикроном". При этом тяжесть заболевания будет постепенно снижаться.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что заболеваемость штаммом коронавируса "Омикрон" может достичь пика через несколько недель. Он добавил, что вакцинация продолжает быть одной из самых эффективных мер против вируса.
Согласно последним данным, "Омикрон" выявили в 63 странах мира, в том числе в России. В частности, данный штамм обнаружили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР.
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