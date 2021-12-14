Центр Чумакова создаст вакцину от COVID-19 на основе частиц в клетках насекомых

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Центр имени М. П. Чумакова разрабатывает вакцину от коронавируса на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых. Об этом заявил гендиректор центра Айдар Ишмухаметов на общем собрании Российской академии наук.
По его словам, работы с этими частицами начались еще несколько лет назад в ЮАР.
"Отработали ряд различных методов, в том числе по доставке в клетки, выделения и детекции вирусоподобных частиц. И сейчас ведем работу по созданию вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых", – рассказал Ишмухаметов.
Ранее сообщалось, что клинические испытания кожного теста для оценки клеточного иммунитета к COVID-19 начнутся в декабре. Доклинические исследования были завершены в декабре. Тест разработан Санкт-Петербургским институтом Пастера.
В России выявлено 10 074 797 случаев коронавируса. За весь период умерли 291 749 человек, выздоровели 8 804 000.
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