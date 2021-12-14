В 11 регионах РФ зафиксировали рост числа пациентов с COVID-19 под наблюдением врачей

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей
В 11 регионах РФ наблюдается рост находящихся под наблюдением медиков пациентов с коронавирусом. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ с правительством.
При этом, по словам вице-премьера, наибольший рост, свыше 15%, на сегодняшний день замечен в двух регионах – это Республика Ингушетия – 35% и Сахалинская область – 25%.
"Сейчас общее количество пациентов, которые находятся под наблюдением, составляет 745 тысяч. 79,2% от этого количества – это граждане, которые находятся на амбулаторном лечении, остальные – на стационарном", – цитирует Голикову РИА Новости.
Она уточнила, что в рамках оказания амбулаторной медпомощи снижение количества граждан составило 15%, стационарной – 10%.
Ранее вице-премьер РФ сообщила, что после Нового года в России снова может начаться подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом она предположила, что новый штамм коронавируса "Омикрон" потенциально может усугубить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране.
В ВОЗ заявили, что "Омикрон"-штамм коронавируса менее опасен "Дельта"-варианта
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