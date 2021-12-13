Свыше 68 млн россиян прошли полный курс вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 68,8 миллиона жителей России. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания фракции "Единая Россия".

"Число вакцинированных первым компонентом сейчас составляет 75,5 миллиона человек; вторым компонентом, то есть полностью, – 68,8 миллиона человек", – цитирует ее ТАСС.

Ранее она сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 55,8%.

По словам Голиковой, наибольший уровень коллективного иммунитета достигнут в Севастополе, Чукотском автономном округе, Карелии, Тыве, Московской области, Санкт-Петербурге и Москве.