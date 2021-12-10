Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах РФ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Ситуация с коронавирусом за неделю улучшилась в 12 российских регионах, ухудшение эпидобстановки отмечается в Карачаево-Черкесии, Адыгее и Чечне, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, слова которой приводит Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Улучшение мы видим в 12 регионах: Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Челябинской областях, Калмыкии, Чувашии, Ингушетии, Дагестане, Башкортостане, Кабардино-Балкарии, Чукотском автономном округе", – заявила Голикова.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. По его словам, на прошлой неделе рост заболеваемости был отмечен в 11 регионах страны.

По данным Оперштаба, за минувшие сутки в России подтвердили 30 873 случая коронавируса. На Москву пришлось 3 477 случаев, на Санкт-Петербург – 2 267, на Московскую область –1 712, на Самарскую область – 746.