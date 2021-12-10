В Москве выявлено 3 477 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице за последние сутки выявили 3 477 новых случаев заражения коронавирусом. За это время госпитализировали 800 человек, на ИВЛ находятся 576 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"В городе выздоровели еще 3 372 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 805 490", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Москве скончались 89 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией необходима вакцинация. Сделать прививку можно в центрах на базе поликлиник или точках работы выездных бригад в общественных местах.

Всего за минувшие сутки в России подтвердили 30 873 случая коронавируса. На Санкт-Петербург пришлось 2 267 случаев, на Московскую область – 1 712, на Самарскую область – 746.