В России выделили четыре независимых полногеномных штамма "Омикрон"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России выделили четыре независимых полногеномных штамма коронавируса "Омикрон" от разных российских туристов, вернувшихся из-за рубежа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора центра "Вектор" Рината Максютова.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что у вернувшихся из ЮАР россиян, у которых был выявлен "Омикрон"-штамм, болезнь протекает в легкой форме. Он подтвердил, что пока в России зарегистрированы только два случая заражения новой разновидностью вируса.
Каждый завоз "Омикрон"-штамма в Россию может оказаться решающим и ускорить начало нового пика пандемии. Такое мнение ранее выразил профессор Сколковского института науки и технологий, молекулярный биолог Георгий Базыкин.
Биолог допустил, что "Омикрон" может достаточно быстро вытеснить из России "Дельту", судя по тому, какую динамику он показывает в ЮАР и Великобритании. Базыкин напомнил, что "Дельта" буквально за один месяц вытеснила из РФ все предыдущие варианты коронавируса.
Россиянам рассказали, насколько опасен штамм "Омикрон"
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