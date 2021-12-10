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Москва 24

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Общество

05:31

В Роспотребнадзоре назвали главные отличия течения коронавируса при "Омикроне"

медицина общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, какие симптомы характерны для нового штамма коронавируса "Омикрон".

По словам эксперта, пациенты с этим штаммом почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса. Она также добавила, что симптомы "Омикрона" могут развиваться намного быстрее, чем при "Дельте".

"Пока преобладают легкие и средне-тяжелые формы заболевания. Есть данные, что симптоматика развивается гораздо быстрее", – приводит ее слова РИА Новости.

В свою очередь, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина рассказала, что чаще всего "Омикрон" выявляют у молодых людей от 20 до 30 лет, однако она не исключила, что среди россиян ситуация будет другой.

Каждый завоз "Омикрон"-штамма в Россию может оказаться решающим и ускорить начало нового пика эпидемии. Такое мнение ранее выразил профессор Сколковского института науки и технологий, молекулярный биолог Георгий Базыкин.

Биолог допустил, что "Омикрон" может достаточно быстро вытеснить из России "Дельту, судя по тому, какую динамику он показывает в ЮАР и Великобритании. Базыкин напомнил, что "Дельта" буквально за один месяц вытеснила из РФ все предыдущие варианты коронавируса.

Россиянам рассказали, насколько опасен штамм "Омикрон"

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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