В Роспотребнадзоре назвали главные отличия течения коронавируса при "Омикроне"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, какие симптомы характерны для нового штамма коронавируса "Омикрон".
По словам эксперта, пациенты с этим штаммом почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса. Она также добавила, что симптомы "Омикрона" могут развиваться намного быстрее, чем при "Дельте".
"Пока преобладают легкие и средне-тяжелые формы заболевания. Есть данные, что симптоматика развивается гораздо быстрее", – приводит ее слова РИА Новости.
В свою очередь, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина рассказала, что чаще всего "Омикрон" выявляют у молодых людей от 20 до 30 лет, однако она не исключила, что среди россиян ситуация будет другой.
Каждый завоз "Омикрон"-штамма в Россию может оказаться решающим и ускорить начало нового пика эпидемии. Такое мнение ранее выразил профессор Сколковского института науки и технологий, молекулярный биолог Георгий Базыкин.
Биолог допустил, что "Омикрон" может достаточно быстро вытеснить из России "Дельту, судя по тому, какую динамику он показывает в ЮАР и Великобритании. Базыкин напомнил, что "Дельта" буквально за один месяц вытеснила из РФ все предыдущие варианты коронавируса.
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