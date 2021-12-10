Иммунолог предупредил об угрозе самой опасной мутации коронавируса

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Если коронавирус станет атаковать Т-лимфоциты, то есть клетки иммунной системы, без которых в организме не могут вырабатываться антитела, то это может стать самой опасной мутацией COVID-19. Такое мнение выразил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

"Самая опасная мутация коронавируса, с моей точки зрения, как врача-иммунолога, будет, если он (коронавирус. – Прим. ред.) скрестится с ВИЧ. Это ведь тоже РНК-вирус. И вдруг окажется, что он атакует Т-лимфоциты. Это ключевые клетки иммунной системы", – сказал специалист в беседе с Ura.ru.

По словам врача, если коронавирус научится атаковать Т-лимфоциты, то он сможет "выключать" иммунную систему. В таком случае, добавил Болибок, человек уже не сможет выздороветь.

Значимые мутации коронавируса появляются в среднем каждые шесть месяцев. Об этом ранее в ходе II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

До этого директор центра Глобальной вирусологической сети, советник ВОЗ, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков не исключил, что существует вариант, при котором новый штамм коронавируса "Омикрон" окажется более мягким, чем все остальные, а также сможет вытеснить другие мутации из человеческой популяции.

В то же время Чумаков подчеркнул, что данная версия является наиболее оптимистичным вариантом развития событий, но может оказаться неверной. Главная опасность в том, подчеркнул специалист, что на основе "Омикрона" может возникнуть новый болезнетворный вариант коронавируса.