Вирусолог оценил возможность завершения пандемии после "Омикрон"-штамма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Говорить о завершении пандемии после появления "Омикрон"-штамма без достаточных фактов довольно сложно, заявил вирусолог и профессор Анатолий Альтштейн в интервью радио КП.
Эксперт рассказал, что пока о новом варианте коронавируса мало данных. Ясно лишь то, что "Омикрон" отличается огромным количеством мутаций. В свою очередь, это указывает на нестабильность генетической системы вируса, пояснил Альтштейн.
"Не думаю, что новый штамм будет опасным. Чтобы это было совершенно ясно, нужно время для наблюдения за ним. Преждевременные заявления – это гадание на кофейной гуще", – отметил вирусолог.
Ранее руководитель центра "Вектор" Александр Семенов рассказал, что симптомы коронавируса при заражении "Омикрон"-штаммом не имеют принципиальных отличий от симптомов при заражении другими мутациями. Он пояснил, что комплекс симптомов "Омикрона" не имеет ярких особенностей.
При этом ученый выразил сомнение, что "Омикрон" может стать доминирующим штаммом коронавируса, поскольку к миллионной заболеваемости штамм пока не привел.
Китайские ученые сделали фото штамма "Омикрон"
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