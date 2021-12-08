В "Векторе" рассказали о симптомах при заражении "Омикроном"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Симптомы коронавируса при заражении "Омикрон"-штаммом не имеют принципиальных отличий от симптомов при заражении другими мутациями коронавируса. Об этом рассказал руководитель центра "Вектор" Александр Семенов.
"Симптомы у "Омикрона" такие же, как и у любого штамма, там нет принципиальных различий. Чем коварны респираторные инфекции? Они все друг на друга похожи, у кого-то чаще болит голова, у кого-то чаще кашель, у кого-то выше температура", – цитирует его ТАСС.
Семенов пояснил, что комплекс симптомов "Омикрона" не имеет ярких особенностей.
"Принципиально "Омикрон" ничем не отличается, от него ни рога не вырастают, ни хвост", – подчеркнул вирусолог, отметив, что при заражении новой разновидностью болезнь протекает легче, летальных случаев выявлено не было.
При этом ученый выразил сомнение, что "Омикрон" может стать доминирующим штаммом коронавируса, поскольку к миллионной заболеваемости штамм пока не привел.
Ранее Семенов сообщил, что "Омикрон" быстрее остальных штаммов спускается в легкие, вызывая пневмонию. По словам специалиста, при остальных вариантах коронавируса от заражения до пневмонии проходило 10–11 дней, при "Омикроне" этот срок сократился до 3–5 дней.
Также британский врач Дэвид Ллойд рассказал, что у детей, заразившихся "Омикрон"-штаммом коронавируса, может появляться сыпь. По словам медика, у небольшой группы пациентов с COVID-19 всегда фиксировались высыпания, однако до 15% несовершеннолетних пациентов сталкивались именно с необычной сыпью.
Симптомы штамма "Омикрон" напоминают грипп – врач
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