В ВОЗ рассказали, как проходит COVID-19 при "Омикрон"-штамме

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Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что есть основания полагать, что у заразившихся "Омикрон"-штаммом коронавируса болезнь проходит в более легкой форме. Об этом она сообщила в эфире CBS.

"Первоначальные данные свидетельствуют, что люди, заразившиеся "Омикроном", как правило, переносят болезнь легче, но говорить об этом пока очень рано", – сказала Ван Керкхове.

Эксперт считает, что это может быть вызвано ранними стадиями заражения пациентов.

"Может пройти несколько недель, прежде чем мы действительно поймем, у скольких из этих лиц разовьется тяжелое заболевание", – пояснила специалист.

Керкхове отметила, что рост числа госпитализаций возможен даже при легком течении болезни, а это может обернуться ростом смертности. Специалист добавила, что этого нельзя допускать на фоне и без того сложной ситуации с распространением штамма "Дельта" по всему миру.

О появлении нового штамма коронавируса B.1.1.529 в конце ноября сообщили ученые из Великобритании. Они предположили, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом. ВОЗ обозначила новую мутацию греческой буквой "омикрон".

До этого медассоциация ЮАР сообщила, что главным симптомом нового варианта коронавируса является сильная усталость. При этом у заболевших не наблюдалась потеря вкуса или обоняния.