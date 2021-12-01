Названы новые симптомы штамма коронавируса "Омикрон"

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Врач из ЮАР Унбен Пиллэй перечислил симптомы у людей, которые заразились штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом сообщает Bloomberg.

По словам специалиста, пока заболевание проявляется в очень легкой форме, однако что-либо утверждать еще рано.

"Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле. Я думаю, что это соотносится со всеми другими волнами COVID-19, которые мы видели", – рассказал Пиллэй.

До этого медассоциация ЮАР сообщила, что главным симптомом нового варианта коронавируса является сильная усталость. При этом у заболевших не наблюдалась потеря вкуса или обоняния.

Ранее об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. По их данным, эта разновидность коронавируса имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

Накануне в России разработали тест для выявления нового штамма "Омикрон". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.