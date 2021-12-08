Вирусолог заявил, что "Омикрон" вызывает пневмонию в разы быстрее других штаммов

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Новый штамм коронавируса "Омикрон" быстрее остальных спускается в легкие, вызывая пневмонию, рассказал в интервью газете "Известия" руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

"Что плохо в штамме "Омикрон", он, точно так же как и "Дельта", более тропен, то есть способен к взаимодействию с эпителием легких – нижних дыхательных путей. Поэтому "Омикрон" быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию. Это очень тревожно", – сказал вирусолог.

По словам специалиста, при остальных вариантах коронавируса от заражения до пневмонии проходило 10–11 дней, при "Омикроне" этот срок сократился до 3–5 дней.

Распространение в России нового штамма коронавируса "Омикрон" может привести к абсолютно любому сценарию развития эпидемической ситуации. Об этом ранее заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что в настоящее время кабмин завершает подготовку плана действий по борьбе с коронавирусной инфекцией, обновленного с учетом появления нового штамма. Он содержит не только санитарно-эпидемиологические меры, но и предусматривает комплексные решения для защиты здоровья россиян.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что около 100 человек, прибывших в Россию из Южно-Африканской республики, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус. При этом она подчеркнула, что в стационар из обсерватора уже госпитализировали 24 человек.