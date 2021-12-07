Мишустин призвал быть готовыми к любому развитию эпидситуации из-за штамма "Омикрон"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Распространение в России нового штамма коронавируса "Омикрон" может привести к абсолютно любому сценарию развития эпидемической ситуации, к этому нужно быть готовыми, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

"Положение дел осложняется тем, что в мире выявлен и во многих странах уже зафиксирован новый штамм коронавируса. Пока нет полной ясности, как он повлияет на общую картину. Надо быть готовыми к любому сценарию", – сказал глава кабмина на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Мишустин отметил, что в настоящее время кабмин завершает подготовку плана действий по борьбе с коронавирусной инфекцией, обновленного с учетом появления нового штамма. Он содержит не только санитарно-эпидемиологические меры, но и предусматривает комплексные решения для защиты здоровья россиян.

"Прежде всего необходимо создать барьеры и снизить темпы проникновения ковида в нашу страну, а также повысить объемы производства тест-систем для диагностики и раннего выявления этой инфекции", – подчеркнул премьер-министр.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что новая мутация коронавируса "Омикрон" обладает большей заразностью, чем его предыдущие разновидности. При этом положительные тесты на "Омикрон" часто проявляются лишь на вторые сутки после заражения. По ее словам, новый штамм может быть завезен почти из 50 стран.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.