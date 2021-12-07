Мишустин заявил о росте заболеваемости коронавирусом в 11 регионах РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.
"По итогам прошлой недели рост заболеваемости отмечен в 11 регионах", – подчеркнул он.
Ранее у двух человек, прибывших в РФ из ЮАР, подтвердили штамм "Омикрон". Всего коронавирусом болеют 10 приехавших. Возвращающиеся из ЮАР в РФ граждане проходят тестирование на границе в момент прилета. Их осматривают и размещают в специально подготовленных обсерваторах.
До этого в ВОЗ сообщили, что новый штамм "Омикрон" выявлен в 38 странах мира, однако "Дельта" остается доминантным вариантом COVID-19.
У двух вернувшихся из ЮАР россиян выявлен "Омикрон"-штамм коронавируса
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