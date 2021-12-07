Москалькова заявила, что непривитые от COVID-19 граждане должны принимать ограничения

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Невакцинированные граждане должны принимать некоторые ограничения, заявила телеканалу НТВ уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Вакцинироваться или не вакцинироваться – это право человека, каждый вправе распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью, но мы не можем не учитывать интересы нации в целом, интересы большинства людей", – отметила она.
Москалькова напомнила, что сейчас Госдума рассматривает два законопроекта о QR-кодах, которые позволяют оценить общественное мнение. По ее словам, многие россияне хотят быть защищенными от тех, кто могут быть потенциальными носителями вируса.
"Заставлять нельзя, но нужно побуждать людей, убеждать и с уважением относиться к их внутреннему миру, но и они должны с уважением относиться к позиции тех людей, которые идут на прививку не только ради себя, но и для того, чтобы большее количество людей оградить от возможности заражения этим страшным заболеванием", – подчеркнула омбудсмен.
Ранее заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила, что за год в столице от коронавируса привились более 5,7 миллиона человек.
Также в домах престарелых привились 98% сотрудников и постояльцев. Всего в городе первый компонент вакцины получили 1,4 миллиона москвичей старшего поколения.
В Москве за год более 5,7 млн человек сделали прививки от COVID-19
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