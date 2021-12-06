Более 5,7 млн человек привились против COVID-19 в Москве за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За год в Москве от коронавируса привились более 5,7 миллиона человек. Об этом рассказала заммэра по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Вакцинация от коронавируса началась в столице 5 декабря прошлого года. Сначала она была доступна лишь некоторым категориям граждан, однако затем постепенно стала доступна всем горожанам. Первые прививочные пункты открывались на базе городских поликлиник, а с января 2021 года выездные бригады стали появляться в популярных общественных местах, в частности в различных торговых центрах, центрах госуслуг, ГУМе.

"Год назад Москва стала первым городом в мире, где начали бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Это сыграло значимую роль в борьбе с пандемией ", – отметила Ракова, добавив, что за этот же срок 680 тысяч человек прошли повторную вакцинацию.

Заммэра призвала москвичей прививаться, подчеркнув, что, откладывая на потом, люди подвергают себя риску.

Одной из приоритетных задач города в условиях пандемии является вакцинация пожилых людей. В домах престарелых привились 98% сотрудников и постояльцев. Всего в городе первый компонент вакцины получили 1,4 миллиона москвичей старшего поколения.

Прошедшие вакцинацию люди старше 60 лет могут получить в подарок наборы с "Заботой о здоровье" с различными лекарствами или денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

Привиться от коронавируса могут и маломобильные граждане: для них созданы мобильные бригады врачей, которые при необходимости могут приехать на дом к пациенту. В период экзаменационной сессии привиться могли и студенты: бригады вакцинации работали на территории столичных вузов и студенческих общежитий.

За последние сутки в Москве выявили 3 134 случая коронавирусной инфекции. За это время госпитализировали 767 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 560 пациентов.

При этом выздоровели 2 753 человека, а всего за время пандемии COVID-19 переболел 1 792 971 человек.

