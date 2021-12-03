Голикова оценила показатели смертности в России

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Смертность в России в октябре выросла на 20,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, при этом больше 100% из общего прироста смертности приходится на COVID-19, заявила РИА Новости вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Уточняется, что, по данным Росстата, в январе – октябре 2021 года по сравнению с январем – октябрем 2020 года смертность выросла на 19,1%.

Голикова подчеркнула, что смертность от других заболеваний снизилась на 6,2%.

Вице-премьер добавила, что важнейшими мероприятиями по снижению смертности от COVID-19 являются соблюдение ограничительных мероприятий и вакцинация.

Ранее в министерстве здравоохранения РФ заявили, что в России в этом году втрое увеличилась материнская смертность от коронавирусной инфекции.

