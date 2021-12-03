Голикова назвала регионы с наименьшими показателями коллективного иммунитета к COVID-19

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Наименьшие показатели коллективного иммунитета к коронавирусу зафиксированы у Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края и Владимирской области, заявила РИА Новости вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Уточняется, что показатель национального иммунитета в Дагестане равен 24,9%, в Кабардино-Балкарской Республике – 36,2%, Карачаево-Черкесской Республике – 36,2%, Ставропольском крае и Владимирской области – 36,2 и 39,3% соответственно.

Как сообщалось ранее, Севастополь первым среди субъектов РФ достиг коллективного иммунитета к COVID-19. Там зафиксирован показатель 80,8%. Уровень коллективного иммунитета выше 72% отмечается у Чукотского автономного округа, Республики Тыва, Карелии, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Москвы.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов отметил, что в стране необходимо достичь коллективного иммунитета хотя бы в 80%. Он обратил внимание на пример некоторых западных стран, где коллективный иммунитет в объеме 65–70% не смог купировать подъем заболеваемости.

