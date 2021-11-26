Главный инфекционист Минздрава оценил коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов оценил темпы вакцинации от коронавируса по стране и назвал минимально необходимый порог коллективного иммунитета. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Думаю, что пока мы не достигнем хотя бы 80%, мы вряд ли увидим какое-либо значимое влияние вакцинопрофилактики на развитие эпидситуации", – заявил специалист.
Чуланов обратил внимание на пример некоторых западных стран, где коллективный иммунитет в 65–70% не смог купировать подъем заболеваемости.
Инфекционист подчеркнул, что важно не снижать темпы вакцинопрофилактики от коронавируса. Кроме того, большое значение имеет и ревакцинация.
В ноябре вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 50,4%. В некоторых регионах, по ее словам, этот показатель выше: порядка 80% фиксируется в Москве и Липецкой области.
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