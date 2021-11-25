Инфекционист заявил, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заболеваемость коронавирусом в России еще не пошла на спад, однако постепенно выходит на плато. Об этом заявил врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
"Четвертая волна не пошла на спад, но стабилизируется и выходит на плато. Это происходит, потому что с инфекцией столкнулась очередная неиммунная прослойка, а оставшиеся незаболевшие растворились среди иммунных, то есть вакцинированных и переболевших", – цитирует его РИА Новости.
По словам Позднякова, в определенной мере это происходит благодаря вакцинации. В то же время он считает, что уровень заболеваемости не поднялся бы до столь высоких значений и пошел бы на убыль гораздо раньше, если бы люди вели себя сознательно и привились раньше.
Кроме того, несмотря на меньшее число заболевших, чем в прошлую волну, тяжесть течения COVID-19 выросла, из-за чего смертность бьет все рекорды, заключил инфекционист.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 50,4%, при этом в некоторых регионах этот показатель уже близится к 80%. По ее словам, новый подъем заболеваемости неизбежен, поэтому необходимо добиться коллективного иммунитета к коронавирусу.
Москва вошла в список регионов с самым значительным снижением заболеваемости COVID-19
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