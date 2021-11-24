Голикова заявила, что в России пока нет значительного снижения смертности от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в стране пока не фиксируется значительного снижения уровня смертности от коронавируса.
"К сожалению, в целом по стране мы пока не отмечаем значительного снижения уровня смертности. По-прежнему у нас ежедневно уходит из жизни более 1 200 наших граждан – это серьезная, драматичная статистика", – заявила представитель кабмина.
Голикова уточнила, что чаще всего от последствий заражения коронавирусом умирают граждане 60 лет и старше. У них отмечались хронические заболевания. Кроме того, погибшие не проходили вакцинацию.
Также вице-премьер рассказала о смертельных случаях среди пациентов, перенесших коронавирус. В течение шести месяцев после выздоровления погибали 2,1% пациентов. Среди переболевших с сердечно-сосудистыми заболеваниями этот показатель выше – 4,4%.
В России за сутки подтвердили 33 558 новых случаев коронавируса. На Москву приходятся 2 533 из них.
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