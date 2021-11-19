Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян вакцинироваться перед новогодними праздниками.
"Многие уже сегодня думают, как провести новогодние каникулы. И чтобы все прошло по плану, в подготовку стоит внести важный пункт: пройти вакцинацию от COVID-19", – цитирует Голикову РИА Новости.
До этого вице-премьер РФ назвала регионы, в которых вновь осложнилась эпидобстановка. По ее словам, ситуация с распространением коронавируса ухудшилась в Алтайском крае, Кемеровской области и Республике Бурятия.
Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил, что уровень смертности от COVID-19 в России будет повышаться еще как минимум одну или две недели из-за имеющихся в регионах проблем с логистикой пациентов и оснащенностью медучреждений.
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