Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян вакцинироваться перед новогодними праздниками.

"Многие уже сегодня думают, как провести новогодние каникулы. И чтобы все прошло по плану, в подготовку стоит внести важный пункт: пройти вакцинацию от COVID-19", – цитирует Голикову РИА Новости.

До этого вице-премьер РФ назвала регионы, в которых вновь осложнилась эпидобстановка. По ее словам, ситуация с распространением коронавируса ухудшилась в Алтайском крае, Кемеровской области и Республике Бурятия.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил, что уровень смертности от COVID-19 в России будет повышаться еще как минимум одну или две недели из-за имеющихся в регионах проблем с логистикой пациентов и оснащенностью медучреждений.

