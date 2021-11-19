Иммунолог назвал условия для выработки максимального титра антител к коронавирусу

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что большое количество антител у человека может вырабатываться после вакцинации, а также при средне-тяжелом и тяжелом течении коронавирусной инфекции.
"При этом зависит, какую вакцину мы используем. Некоторые менее иммуногенны, какие-то более иммуногенны. Поэтому еще играет роль вакцина и схема введения. Одно дело, когда мы через 14 дней колем (второй компонент. – Прим. ред.), другое – если через 21 день. В последнем случае, скажем, вероятность, что уровень антител достигает максимального показателя, выше", – говорит Крючков.
Кроме того, по словам иммунолога, количество вырабатываемых антител зависит от возраста человека.
Иммунолог также напомнил, что чем выше титр антител, тем больше защита от коронавируса.
"Какой максимальный уровень антител, никто не знает. Дело в том, что индивидуальные значения могут быть очень высокими. Бывает и 3 000, и 4 000 Bau/мл. Сколько там максимум, неизвестно", – объясняет Крючков.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в российском правительстве обсуждается вопрос о выдаче QR-кодов гражданам, у которых есть антитела к коронавирусу. При этом, по мнению главного санитарного врача РФ, здесь необходимо найти самый оптимальный и приемлемый вариант. Попова добавила, что QR-коды необходимы, чтобы сократить число контактов среди людей, поскольку это помогает предотвратить цепочки заражения и смертей.
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