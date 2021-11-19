Иммунолог назвал условия для выработки максимального титра антител к коронавирусу

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Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что большое количество антител у человека может вырабатываться после вакцинации, а также при средне-тяжелом и тяжелом течении коронавирусной инфекции.

"При этом зависит, какую вакцину мы используем. Некоторые менее иммуногенны, какие-то более иммуногенны. Поэтому еще играет роль вакцина и схема введения. Одно дело, когда мы через 14 дней колем (второй компонент. – Прим. ред.), другое – если через 21 день. В последнем случае, скажем, вероятность, что уровень антител достигает максимального показателя, выше", – говорит Крючков.

Кроме того, по словам иммунолога, количество вырабатываемых антител зависит от возраста человека.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук У более молодых людей, включая подростков, и у людей зрелого возраста где-то до 60 лет вырабатывается больше антител. Здесь еще важно, чтобы не было тяжелых хронических заболеваний и иммунодефицита.

Иммунолог также напомнил, что чем выше титр антител, тем больше защита от коронавируса.

"Какой максимальный уровень антител, никто не знает. Дело в том, что индивидуальные значения могут быть очень высокими. Бывает и 3 000, и 4 000 Bau/мл. Сколько там максимум, неизвестно", – объясняет Крючков.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук От 300 Bau/мл надо начинать. Когда мы говорим о 300–400 Bau/мл, речь идет о защите от тяжелого течения заболевания, но не от самого COVID-19. Поэтому чем больше, ну хотя бы до 1 000 Bau/мл, тем лучше.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в российском правительстве обсуждается вопрос о выдаче QR-кодов гражданам, у которых есть антитела к коронавирусу. При этом, по мнению главного санитарного врача РФ, здесь необходимо найти самый оптимальный и приемлемый вариант. Попова добавила, что QR-коды необходимы, чтобы сократить число контактов среди людей, поскольку это помогает предотвратить цепочки заражения и смертей.