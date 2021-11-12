Вирусолог оценил эффективность БАДов от коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с Москвой 24 усомнился в том, что новая биологически активная добавка (БАД) Минобороны действительно снижает концентрацию коронавируса у человека в 16 раз.
Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали биологически активную добавку "КовБАД", которая способна снизить концентрацию коронавируса в организме заболевшего человека в 16 раз на шестой день. Отмечалось, что БАД создали ученые 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ.
"БАДы не предназначены для лечения и профилактики заболеваний, в отличие от лекарственных препаратов. Они используются в качестве продуктов дополнительного питания, для восполнения недостатка, допустим, витаминов и микроэлементов", – сказал Крючков.
По существующим требованиям Таможенного союза ЕАЭС государственная регистрация БАДа не дает никаких указаний на свойства препарата в лечении пациентов, отметил врач. По его словам, достаточно пройти испытания на безопасность препарата и подтвердить наличие в нем заявленных веществ.
Эксперт усомнился, что к снижению содержания коронавируса в организме приводит именно БАД.
"У обычной группы людей, больных коронавирусом, само по себе идет бурное снижение титра в первые 5–7 дней с момента появления симптомов. Речь о тех, у кого болезнь не переходит в более тяжелое течение. Но у большинства не переходит", – заключил Крючков.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в России разрабатывают лекарство для подавления размножения COVID-19. Он отметил, что сейчас существуют подобные препараты, но они не настолько хорошо подавляют вирус, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии.
В России разрабатывают новые препараты от COVID-19
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