Гинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение коронавируса

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В России разрабатывают лекарство для подавления размножения коронавируса, однако результат будет позднее, чем препарат на основе антител. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будет целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем", – приводит слова ученого РИА Новости.

Он отметил, что сейчас существуют подобные препараты, но они не настолько хорошо подавляют размножение COVID-19, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии.

Ранее Гинцбург сообщил, что в Национальном исследовательском Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начали разработку лекарства из антител для лечения заболевших коронавирусом. Испытания препарата начнутся в январе и завершатся в течение 3–4 месяцев.

Также в России планируют создать универсальную вакцину против гриппа и ротавирусной инфекции. По словам Гинцбурга, помимо этого, специалисты Центра Гамалеи создают вакцины против возбудителя туберкулеза, а также есть разработки, направленные на борьбу с антибиотикорезистентностью.