Гинцбург заявил, что новые волны пандемии будут возникать в РФ каждые три месяца

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В России новые волны пандемии будут возникать каждые три месяца, если в кратчайшие сроки как можно больше граждан не будет вакцинировано. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург в интервью ТАСС.

Он отметил, что для сдерживания пандемии необходимо привить 70–80% жителей страны.

"Да, можно опять посадить всех на самоизоляцию, но если не провакцинироваться в короткий срок, каждые три месяца будем иметь новую волну и до бесконечности считать их – пятая, десятая, двадцатая", – заявил Гинцбург.

Ранее терапевт-пульмонолог Алексей Никишенков заявил, что в России подъем заболеваемости COVID-19 может продлиться до конца зимы. По его словам, пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден и в ближайшее время увеличится число заражений. Он добавил, что для победы над коронавирусом необходимо вакцинироваться и сходить к врачу по поводу имеющихся хронических заболеваний.

