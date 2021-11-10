Врач спрогнозировал сроки подъема заболеваемости COVID-19 в России

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

В России подъем заболеваемости COVID-19 может продлиться до конца зимы. Такое мнение выразил терапевт-пульмонолог Алексей Никишенков в разговоре с ТАСС.

По его словам, пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден и в ближайшее время увеличится число заражений.

"Если смотреть по предыдущему году, как раз на зимний период приходился тоже подъем заболеваемости. Где-то с ноября по январь. Исходя из этого, есть шанс, что в этот раз мы увидим то же самое. До конца зимы ждать спада заболеваемости не приходится", – рассказал Никишенков.

Он добавил, что для победы над коронавирусом необходимо вакцинироваться и сходить к врачу по поводу имеющихся хронических заболеваний.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в пяти регионах России наблюдается недостаточный уровень вакцинации населения. К ним он отнес Тульскую, Кемеровскую, Ростовскую области, Карачаево-Черкессию, а также Северную Осетию.

Между тем заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что в России необходимо ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. По его словам, в условиях распространения штамма "Дельта" необходимо привить порядка 80% населения.

