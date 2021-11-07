Ученый выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19 в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России необходимо ввести обязательную вакцинацию от коронавируса, заявил в эфире "Радио России" член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.
Он отметил, что в условиях распространения штамма "Дельта" необходимо вакцинировать порядка 80% населения. По словам Чумакова, сопротивляющиеся прививке потом поблагодарят за решение о принудительной вакцинации.
"А если дальше так будет продолжаться – будет еще следующий (штамм – Прим. ред.), эпсилон, например, какой-нибудь, то, возможно, что надо и 90% будет (вакцинировать – Прим. ред.), понимаете, поголовно", – отметил ученый.
Ранее Чумаков заявлял, что новые волны коронавируса будут появляться в случае отказа россиян вакцинироваться. При этом, по словам ученого, они будут сильнее предыдущих.
За минувшие сутки в России подтвердили 39 165 новых случаев коронавируса. В 3 193 (8,1%) из них болезнь протекала без клинических проявлений.
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