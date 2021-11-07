Антиковидные меры продолжат действовать в Москве после завершения нерабочих дней

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
С 8 ноября Москва возвращается к обычному режиму. Эпидемиологическая ситуация в городе стабилизировалась, но остается напряженной. Продлевать режим нерабочих дней власти не будут, однако в столице сохранится ряд ограничений, направленных на предотвращение роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Так, в столице сохранится правило, согласно которому предприятия должны перевести не менее 30% своих сотрудников на дистанционную работу, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет. Пожилые горожане, не прошедшие вакцинацию и не болевшие коронавирусом в последние полгода, обязаны соблюдать домашний режим.
"В это время не следует покидать свои дома за исключением случаев, когда нужно сходить к врачу, купить продукты в ближайшем магазине, выгулять питомца или выбросить мусор. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются", – говорится в сообщении.
Кроме того, для граждан, обязанных соблюдать домашний режим, с 8 ноября приостановят бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте. Отмечается, что социальную карту разблокируют сразу после вакцинации (либо перенесенной болезни).
Посещать театры и музеи в столице будет можно только при наличии QR-кодов. Их предъявление потребуется и на концертах, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных мероприятиях, где присутствуют более 500 человек.
В настоящий момент в столице продолжается кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Сделать прививку от COVID-19 можно в центрах вакцинации на базе 100 городских поликлиник, в 20 торговых центрах и центрах госуслуг, ГУМе, спорткомплексе "Лужники" (сектор Д), 15 пунктах при больницах в ТиНАО.
О том, что режим нерабочих дней в Москве продлеваться не будет, глава столицы Сергей Собянин заявил еще 3 ноября. Он отметил, что эпидситуация в городе стабилизировалась, однако гражданам по-прежнему необходимо вакцинироваться и соблюдать санитарные меры.
Вузы Москвы и Подмосковья будут пускать на занятия студентов с QR-кодами
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: