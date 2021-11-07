Антиковидные меры продолжат действовать в Москве после завершения нерабочих дней

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 8 ноября Москва возвращается к обычному режиму. Эпидемиологическая ситуация в городе стабилизировалась, но остается напряженной. Продлевать режим нерабочих дней власти не будут, однако в столице сохранится ряд ограничений, направленных на предотвращение роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, в столице сохранится правило, согласно которому предприятия должны перевести не менее 30% своих сотрудников на дистанционную работу, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет. Пожилые горожане, не прошедшие вакцинацию и не болевшие коронавирусом в последние полгода, обязаны соблюдать домашний режим.

"В это время не следует покидать свои дома за исключением случаев, когда нужно сходить к врачу, купить продукты в ближайшем магазине, выгулять питомца или выбросить мусор. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются", – говорится в сообщении.

Кроме того, для граждан, обязанных соблюдать домашний режим, с 8 ноября приостановят бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте. Отмечается, что социальную карту разблокируют сразу после вакцинации (либо перенесенной болезни).

Посещать театры и музеи в столице будет можно только при наличии QR-кодов. Их предъявление потребуется и на концертах, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных мероприятиях, где присутствуют более 500 человек.

В настоящий момент в столице продолжается кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Сделать прививку от COVID-19 можно в центрах вакцинации на базе 100 городских поликлиник, в 20 торговых центрах и центрах госуслуг, ГУМе, спорткомплексе "Лужники" (сектор Д), 15 пунктах при больницах в ТиНАО.

О том, что режим нерабочих дней в Москве продлеваться не будет, глава столицы Сергей Собянин заявил еще 3 ноября. Он отметил, что эпидситуация в городе стабилизировалась, однако гражданам по-прежнему необходимо вакцинироваться и соблюдать санитарные меры.

