Собянин: продления нерабочих дней в Москве не будет

Столичные власти не планируют продлевать нерабочие дни с 8 ноября, сообщил Сергей Собянин в ходе открытия эндоскопического центра ГКБ имени Буянова.

По словам мэра, в городе стабилизировалась ситуация с коронавирусом, динамика заболеваний стабилизировалась.

"Это касается и выявляемости заболеваний, и госпитализации пациентов тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут. Мы приступаем к обычной работе", – сказал градоначальник.

По его словам, с 8 ноября столица возвращается к обычной жизни, но с некоторыми ограничениями. Речь идет о домашнем режиме для горожан старшего возраста, переводе на дистанционную работу 30% сотрудников. В театры и музеи будут пускать только по QR-кодам.

Мэр вновь призвал жителей столицы вакцинироваться от COVID-19 и соблюдать санитарные нормы.

Ранее коронавирусные ограничения продлили в Новгородской области. С 8 по 15 ноября в регионе приостанавливают работу заведения общепита, кинотеатры и сауны. Кроме того, в регионе приостановят работу непродовольственные магазины.

Также нерабочие дни еще на неделю продлили в Томской и Челябинской областях.

