Инфекционист рассказал, от чего зависит продление нерабочих дней в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал, при каком условии власти Москвы могут принять решение о продлении нерабочих дней.
"Люди часто смотрят на количество новых заболевших. На самом деле есть определенный фактор, на который власти города ссылаются, планируя введение новых эпидемиологических мероприятий. Они ориентируются на количество госпитализаций и число свободных коек", – отметил Акинфиев.
Эксперт при этом выразил уверенность, что сегодняшняя ситуация с коечным фондом в столице не приведет к продлению нерабочих дней. По словам Акинфиева, длинные выходные принесут положительный результат в качестве легкой передышки, сообщает "Вечерняя Москва".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не верить слухам о возможном продлении нерабочих дней в РФ после 7 ноября. При этом он напомнил, что региональные власти сами принимают решение по ограничительным мерам.
В России выявили 8 593 200 случаев коронавируса. За весь период умер 240 871 человек, выздоровели 7 412 631.
Песков оценил возможность продления нерабочих дней в РФ после 7 ноября
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