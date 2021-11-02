Песков оценил возможность продления нерабочих дней в РФ после 7 ноября

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не верить слухам о возможном продлении нерабочих дней в РФ после 7 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нужно ориентироваться на официальную информацию", – отметил представитель Кремля, напомнив, что региональные власти сами принимают решение по мерам против распространения коронавируса.

По словам Пескова, имеющийся в Кремле план действий говорит о том, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии.

Накануне стало известно, что в Новгородской области нерабочие дни продлят на неделю с 8 ноября. Об этом глава региона Андрей Никитин сообщил на заседании регионального Оперштаба.

Ранее Владимир Путин назвал очень сложной ситуацию с коронавирусом в России. По словам главы государства, таких показателей заболеваемости в стране никогда не было. В связи с этим он не исключил необходимости строительства новых госпиталей.

