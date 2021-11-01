Мишустин призвал россиян минимизировать контакты в нерабочие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
На нерабочей неделе россиянам следует минимизировать контакты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.
Он призвал граждан с пониманием отнестись к введенным ограничениям.
"Если мы вместе будем соблюдать меры предосторожности и вакцинироваться, то сможем остановить рост числа заболевших", – отметил Мишустин.
Ранее министр призвал организовать вакцинацию от коронавируса в регионах без столпотворений. Он также отметил важность обеспечения субъектов необходимым запасом вакцин.
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о растущих темпах вакцинации от коронавируса в России. При этом она отметила, что для избежания страхов и рисков необходимо достичь коллективного иммунитета. К этому страна стремится уже год, однако необходимых показателей пока не достигла.
Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: