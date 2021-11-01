Мишустин призвал россиян минимизировать контакты в нерабочие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На нерабочей неделе россиянам следует минимизировать контакты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Он призвал граждан с пониманием отнестись к введенным ограничениям.

"Если мы вместе будем соблюдать меры предосторожности и вакцинироваться, то сможем остановить рост числа заболевших", – отметил Мишустин.

Ранее министр призвал организовать вакцинацию от коронавируса в регионах без столпотворений. Он также отметил важность обеспечения субъектов необходимым запасом вакцин.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о растущих темпах вакцинации от коронавируса в России. При этом она отметила, что для избежания страхов и рисков необходимо достичь коллективного иммунитета. К этому страна стремится уже год, однако необходимых показателей пока не достигла.

