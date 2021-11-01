Мишустин призвал организовать вакцинацию в регионах без столпотворений

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Вакцинацию от коронавируса необходимо организовать удобно и безопасно, без столпотворений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Мишустин также отметил важность обеспечения регионов необходимым запасом вакцин.

"Президент поручил нарастить темпы вакцинации от коронавируса по всей стране, обеспечить возможности для повторной прививки. Для этого организована работа прививочных пунктов так, чтобы обратиться в них можно было и сейчас – в период нерабочих дней", – напомнил премьер-министр РФ.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о растущих темпах вакцинации от коронавируса в России. По ее словам, это является хорошим прогностическим признаком. Попова также отметила, что для избежания страхов и рисков необходимо достичь коллективного иммунитета. К этому страна стремится уже год, однако необходимых показателей пока не достигнуто.

