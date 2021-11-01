Путин назвал вакцинацию реальным спасением от смерти от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Реальным спасением от смерти от коронавируса является вакцинация, заявил Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и предприятий ОПК. Об этом сообщает ТАСС.
"Вакцинация – реальное спасение от тяжелого течения болезни и от летальных исходов ", – сказал президент.
Путин добавил, что в настоящее время специалисты разрабатывают лекарства от коронавируса, но это не исключает необходимости вакцинироваться.
"Но все равно самый универсальный, самый лучший способ защитить себя – вакцинироваться", – подчеркнул российский лидер.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что доля заболевших коронавирусной инфекцией россиян после полного курса вакцинации составляет от 2 до 5%. Попова также отметила, что из числа привитых практически нет тех, кто попадает в больницы с тяжелым течением болезни.
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