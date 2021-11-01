Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на положительные результаты в вопросе взаимного признания вакцин от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данная проблема до сих пор остается сложной, однако Россия движется в правильном направлении.

"Мы надеемся, что все-таки уже в обозримой перспективе здесь тоже будут положительные результаты", – отметил представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин призвал ускорить процесс признания странами вакцин от коронавируса. По словам российского лидера, государствам также нужно взаимно признавать сертификаты о вакцинации.

Помимо этого, стало известно, что ВОЗ возобновила процедуру одобрения "Спутника V". Во Всемирной организации здравоохранения подтвердили, что процедура продолжается и вступает в финальную стадию.

