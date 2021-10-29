Шерпа РФ заявила, что G20 будет прорабатывать вопрос признания сертификатов вакцинации

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Страны G20 будут прорабатывать вопрос признания сертификатов вакцинации от коронавируса, заявила представитель РФ в G20 Светлана Лукаш.

При этом она отметила, что конкретного решения на этот счет пока нет. Однако, подчеркнула Лукаш, в этом заинтересованы развивающиеся страны. Существование проблемы признают и США с Евросоюзом.

"Пока на договоренности конкретные мы не вышли. У нас еще для переговоров сегодняшняя ночь, завтрашняя ночь. Может быть, мы к чему-то и придем", – цитирует Лукаш РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин дважды выступит на саммите G20. По его словам, российский лидер примет участие во встрече по видеосвязи. При этом двусторонних встреч с коллегами не ожидается, поскольку этого не предусматривает формат.

