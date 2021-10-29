Фото: kremlin.ru
Владимир Путин дважды выступит на саммите G20. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, российский лидер примет участие во встрече по видеосвязи. При этом двусторонних встреч с коллегами не ожидается, поскольку этого не предусматривает формат, сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля рассказал, что участники обсудят восстановление мировой экономики, обеспечение цифровой трансформации и реализацию целей устойчивого развития. Особое внимание уделят вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации.
Также стороны поговорят о борьбе с изменением климата, защите окружающей среды и переходе к низкоуглеродной экономике.
Саммит пройдет 30–31 октября в Риме.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ей пока нечего сказать относительно возможной встречи президентов России и США до конца текущего года. Соответствующий вопрос задала одна из журналисток на регулярном брифинге в среду, 20 октября. Она уточнила у Псаки, может ли это произойти на полях саммита G20.
В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил проведение встречи Владимира Путина и Джо Байдена в текущем году. Он подчеркнул, что определенные понимания на этот счет были достигнуты во время визита заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву.
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